Gf Vip, "truffa da 10 milioni di franchi". Principesse? Non proprio: la bomba su Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè

Scandalo al Grande Fratello Vip. Il padre di Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè è in prigione in Svizzera. Definite da tutti nel programma di Alfonso Signorini su Canale 5 "le principesse", le tre non sarebbero affatto parte della famiglia reale etiope. E che non sarebbero discendenti dal Negus Heilé Selassié. Al nome del padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, ci sarebbe da aggiungere quello di Giulio Bissiri.

A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Oggi che fa sapere che l'uomo è stato arrestato in Lussemburgo a giugno ed estradato da alcune settimane in Svizzera, dove sarà trattenuto almeno tre mesi nel carcere di Lugano. Il motivo? Una truffa da 10 milioni di franchi. Giulio è infatti nato in Etiopia, figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié, ma nulla ha a che vedere con i reali. Il bambino era solito giocare con i nipoti di Hailé Selassié ed era ben voluto dalla famiglia imperiale che lo considerava come uno di loro.

Rientrato in Italia ha sperato di recuperare il tesoro del Negus e così convinse alcuni discendenti legittimi di Hailé Selassié, ormai poveri, a firmargli una delega. Con la delega gli Hailé Selassié avrebbero chiuso un occhio sulla sua discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore. Riuscendoci ha ottenuto la modifica dei suoi documenti e a farsi passare per il terzo nella successione imperiale etiope.

