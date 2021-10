Gf Vip, Jo Squillo e la disastrosa gaffe in faccia ad Ainett Stephens

08 ottobre 2021 a

a

a

Nuovo clamoroso scivolone nei confronti di Ainett Stephens, la modella venezuelana che da più di un mese partecipa come concorrente al Gf Vip. A fare la gaffe questa volta è stata Jo Squillo, mentre nei giorni scorsi era stata Soleil Sorge a scatenare parecchie polemiche. L'ex di Uomini e donne, infatti, aveva usato l'appellativo di "scimmie" per Ainett e Samy Youssef, infastidita dalle loro urla durante una lite. La sua frase ha avuto non poche conseguenze sui rapporti all'interno della casa.

"Mamma mia, stavo per farlo". Soleil provoca, raptus di Manuel Bortuzzo: roba da matti al Gf Vip

Dopo l'uscita infelice, inoltre, Soleil è stata anche accusata di razzismo. E la Stephens si è arrabbiata parecchio. Adesso a fare una gaffe simile è stata la Squillo, che nei giorni scorsi aveva tentato più volte di far ragionare la Sorge. Il suo scivolone ha fatto riflettere molto sull'importanza e sul peso che le parole hanno. Durante una conversazione con Soleil e Ainett, Jo - parlando del suo imbarazzo nell'eseguire un passo di danza sexy - ha detto: "Mi vergognavo come una scimmia".

"Ogni volta, dopo aver mangiato...". Lulù, paura nella casa del Gf Vip: come la hanno trovata in bagno

La showgirl, comunque, ha provato a correre subito ai ripari scusandosi con la Stephens. Quest'ultima non ci sarebbe rimasta male, infatti ha subito risposto dicendole di stare "tranquilla". Adesso non resta che vedere se il nuovo scivolone diventerà argomento della prossima puntata del reality, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

"Un'infezione. Ogni sei mesi...". Il dramma di Manuel Bortuzzo, la confessione del padre: timori nella casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.