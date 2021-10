Gf Vip, choc per Amedeo Goria: "Incinta? No, gravidanza psicotica". Drammatica confessione della fidanzata in tv

Francesco Fredella 12 ottobre 2021 a

a

a

Vera Miales si presenta al Gf Vip. Tutti pensavano che fosse incinta di Amedeo Goria, ma non è così. “Sono venuta vestita così perché il bianco rappresenta la mia purezza. Ti sono fedele. Qua fuori c’è una guerra che sto combattendo da sola. Non aspetto un bambino però. La pancia? Quella che avete visto è frutto di una gravidanza psicotica“, dice Vera nel corso dell'ultima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Francesca Cipriani perde un dente. "Dove è finito", disastro a tavola al Gf Vip: chi lo ha ingoiato

Guenda, figlia di Amedeo, scrive un tweet durante il cammino di Santiago di Compostela. “Papà rinsavisci“, dice. Ed anche Manila Nazzaro parte all’attacco: “Sai che io mi fido molto di Guenda, quindi è così. Siamo sullo stesso filo di pensiero. Vera che faceva finta di sposarsi. Io sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda di Guenda. Vera non può venire qui così e dire quelle cose. A lei piace stare in televisione. Va in tante trasmissioni televisive. Come mai dubito della pancia? Perché è venuta qui ed era magrissima. Non aveva proprio pancia, era piattissima. Quindi quella foto me la deve spiegare. Non possono essere scatti recenti a questo punto. A quanto tempo fa risalgono? Stasera era magrissima“.

"Vera incinta?". Cosa scappa di bocca ad Amedeo Goria nel cuore della notte: sospetto gravissimo sulla fidanzata

Amedeo, però, si commuove dopo aver visto Vera. Qualcuno in Rete pensa ad una trovata pubblicitaria. Sarà vero? Goria, prima del Gf vip, si era professato libero, single. Poi è spuntata lei che ha fatto di tutto per parlare. Prima sui social, poi in tv. Ieri Vera si è sfogata contro in un confronto di fuoco. Ma le lacrime di Goria non hanno lasciato spazio a doppie interpretazioni: sembra amore vero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.