Chiara Ferragni, una scelta clamorosa: dove ha festeggiato il compleanno della figlia Vittoria

Nel giorno dello sfogo, piovuto con un video pubblicato sui social in cui Chiara Ferragni assicura di avere molte cose da raccontare (il riferimento implicito è per certo al lungo e difficile periodo che ha vissuto negli ultimi anni), l'influencer ha da poco festeggiato il compleanno dei figli, Vittoria e Leone. Già, i due sono nati a pochi giorni di distanza – il 19 marzo lui e il 23 marzo lei – e hanno avuto ciascuno la propria festa.

Chiara Ferragni ha organizzato un evento con amici e parenti per celebrare i suoi figli. Per quel che riguarda il compleanno più recente - quello di Vittoria, caduto ieri - ecco che la mattinata della piccolina si è aperta con una sorpresa emozionante: la casa era decorata con decine e decine di palloncini rosa, un pensiero riservato solo a lei. Successivamente, l’intera famiglia è andata a Palazzo Parigi, un elegante hotel di lusso situato in un edificio storico, completo di spa, giardini, lounge bar e un raffinato ristorante. Una domenica di festeggiamenti tra piatti tipici della cucina milanese e arredi esclusivi. Chiara Ferragni, per l'occasione, ha sfoggiato un look total black.

Poi il pranzo, una lunga tavolata decorata con splendidi fiori rosa. Tra gli invitati anche le zie Valentina e Francesca, che hanno immortalato alcuni momenti del party e condiviso sui social le immagini della torta per la festeggiata. Immancabili, ovviamente, le candeline.