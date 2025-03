Paola Barale vuota il sacco: "Perché ho rifatto il seno per tre volte"

Nel mondo dello spettacolo (ma non solo) ci sono tante showgirl che il seno lo aumentano chirurgicamente, per risultare ancora più esplosive davanti alla telecamera. Ci sono, poi, altre donne che, invece, fanno il percorso inverso. Baciate dalla fortuna, evidentemente, eppure anche loro scontente del proprio aspetto. È il caso di Paola Barale, icona di bellezza degli anni Novanta e Duemila, che la chirurgia non l’ha mai disdegnata sì, ma i suoi percorsi sono stati decisamente “non convenzionali”, così com’è del resto la sua personalità.

Proprio la Barale, infatti, aveva raccontato in un vecchio programma tv, “Generazione Z”, di aver ridotto il seno quando era ancora giovane, perché si sentiva a disagio: “L’ho ridotto tre volte, non mi piace il seno grosso e poi fa sembrare anche più magre, non mi è mai piaciuto il seno grosso, da ragazza avevo una quinta”. Non solo il seno, ma addirittura i piedi sono stati oggetto delle attenzioni del chirurgo: “Ammetto solo che mi sono operata i piedi: non mi piacevano le mie dita, finiva che non mettevo mai i sandali”. La showgirl di Fossano, in provincia di Cuneo, è stata ospite nell’ultima puntata di Verissimo e ha raccontato a Silvia Toffanin tutti gli alti e bassi della sua carriera e della sua vita, compreso il dolore recente per la scomparsa di sua mamma Carla, venuta a mancare appena venti giorni fa.