Gf Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: scoppia la passione sotto le coperte

24 ottobre 2021 a

a

a

Scoppia la passione al Gf Vip tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I due si sono baciati per la prima volta nella notte, cercando di tanto in tanto di nascondersi sotto le coperte. L'imprenditore napoletano, in realtà, aveva dichiarato il suo interesse alla modella già diverse volte. Ma lei spesso gli aveva chiuso le porte in faccia. Antinolfi è addirittura arrivato a lasciare in diretta televisiva la fidanzata, Greta Mastroianni. Ma anche allora in Sophie sembrava non scattare nulla.

"Sto conducendo con 38 di febbre". Signorini va in studio così e i telespettatori lo travolgono

Nonostante questo, nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre qualcosa è successo, come si vede in alcuni video condivisi dai fan del programma sui social. In particolare, si vedono i due – nel classico bianco e nero delle riprese notturne – teneramente abbracciati nel letto, con lui che le bacia la fronte e il naso prima di arrivare alle labbra. Il primo bacio, insomma, c'è stato nonostante i dubbi della Codegoni sulle reali intenzioni e sui veri sentimenti di Gianmaria.

"Chi c'è dietro la Cipriani e il suo fidanzato". Gf Vip, la bomba di Alex Belli: nome pesantissimo, panico in regia (che censura)

Nei giorni scorsi ci sono stati diversi confronti tra i due. "Mi dispiace molto perché si è aperto. Mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere ricevere questi apprezzamenti e sentirsi dire certe cose - aveva detto Sophie qualche tempo fa -. Però mi spiace averlo illuso. Né caratterialmente, né esteticamente è il mio tipo. Glielo avevo già detto". Qualcosa, però, sembra essere cambiato.

Soleil travolta dallo scandalo: "Tutto finto". Mentre lei è al GfVip, la demoliscono: una accusa gravissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.