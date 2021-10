GF Vip, Giucas Casella sorprende Miriana e Nicola così: "Nel mio letto no", furia nella casa

28 ottobre 2021 a

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più vicini nella casa del Gf Vip. La coppia si scambia spesso baci ed effusioni. Manifestazioni di amore che di recente, però, un concorrente non ha gradito. Poco tempo fa agli inquilini della casa non è sfuggito che i due si stavano baciando nel letto di Giucas Casella. E quando il diretto interessato è venuto a saperlo, non ha reagito proprio benissimo.

"Nel mio letto? No, digli di spostarsi", ha detto Casella quando Clarissa Selassiè lo ha informato. Questo episodio, tra l'altro, ha scatenato i fan del reality. In molti si sono chiesti come mai a Katia Ricciarelli sia stata data una camera personale e a Giucas no. Una domanda che sorge spontanea, visto che i due sono più o meno coetanei e hanno quindi esigenze simili.

Secondo alcuni appassionati del Gf Vip, insomma, sarebbe stato più appropriato sistemare in maniera diversa nella casa anche Casella. Di recente, inoltre, si è parlato di lui anche per via del suo racconto su Amanda Lear. L'illusionista ha spiegato di averla conosciuta quando il suo nome era Peki D'Oslo ed era un uomo. La replica della Lear non si è fatta attendere: "Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia".

