GfVip, Delia Duran gela il marito Alex Belli: "Perché devi evitare di bere". Un problema privatissimo

Un confronto durissimo e clamoroso: Alex Belli, concorrente del Grande Fratello Vip, viene raggiunto in cortile dalla moglie Delia Duran. Il faccia a faccia è brutale: in ballo c'è il comportamento dell'attore, molto vicino alla coinquilina Soleil Sorge. Troppo, tanto da scatenare la gelosia della consorte. Dietro, però, ci sarebbe un problema ben più grave e privato che la Duran non esita a spiattellare, dandolo in pasto ai milioni di telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: "Tuo padre mi ha detto che devi evitare di bere… Sei astemio… Sei un’altra persona quando bevi, diventi aggressivo…".

Belli ha avuto una settimana turbolenta, tra la quasi-dichiarazione d'amore alla giovane Soleil e lo scontro a muso duro con Aldo Montano. "Sono sempre stato me stesso in tutte le occasioni - ha spiegato, visibilmente commosso, Belli -. Se questa è la tua opinione, esco con te stasera. Ti amo alla follia. Io sono questo, lo sai. Non riesco a continuare questo percorso se non ho la tua forza. Lo vuoi capire o no?".

Ma Delia è irremovibile e gelida: "Allora dimostra a tutti quanto mi ami. Fino a prova contraria non l’hai dimostrato fino a questo momento". Parole che sembrano aver scosso Belli: "Io così qui dentro non posso stare…", si è appello a Signorini. Un proposito che fino a ora appare però "congelato". La Duran poi se l'è presa direttamente con la Sorge, sua presunta rivale in amore, definendola letteralmente "una gatta morta".

"Sono convinta che ci sia amicizia tra uomo e donna - le dice in faccia -, ma tra quello e il tuo comportamento c'è un abisso. Io non ci credevo, tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex mi hanno ferita, dovresti vergognarti, tutto quello che voi fate è una mancanza di rispetto nei miei confronti. L'uomo arriva finché la donna lo consente. Sei una gatta morta". "Mi dispiace per tutto quello che possa averti ferito - si difende l'influencer -, ti garantisco che non c'è mai stata alcuna intenzione di ferirti, ma le cose si fanno in due. E' lui a doverti portare per primo rispetto e lo fa, io non lo provoco, è la persona che ami che deve avere un confronto con te. Tra me e lui non c'è assolutamente nulla, hai frainteso completamente".

