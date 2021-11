Gf Vip, Carmen Russo sfrattata. Condanna in tribunale: quanto dovrà pagare

06 novembre 2021 a

Carmen Russo avrà una brutta sorpresa quando uscirà dal Grande Fratello Vip, dove tra l’altro si sta rendendo protagonista di un bel percorso ed è ben voluta sia dagli altri concorrenti che dai telespettatori. Dal tribunale di Palermo, però, arrivano pessime notizie per lei e per il marito Enzo Paolo Turchi. La coppia aveva infatti aperto un’accademia di danza classica e moderna, ma adesso ha ricevuto un avviso di sfratto.

La società proprietaria dell’immobile che ospita la scuola di ballo ha infatti chiesto la risoluzione del contratto per morosità e il tribunale le ha dato ragione, condannando Carmen Russo e il marito al rilascio immediato dell’immobile e al pagamento di 4.160,50 euro per compensi e 145,50 euro per spese vive. La coppia non aveva pagato l’affitto da marzo 2020 a marzo 2021, con l’unica eccezione di settembre 2020: il motivo risiedeva nella chiusura forzata dell’accademia a causa del Covid.

La società proprietaria dell’immobile ha anche richiesto il pagamento di circa 30mila euro di affitto arretrato con un altro decreto ingiuntivo. Carmen Russo e il marito avevano attributo il mancato pagamento alle ordinanze per il Covid che non consentivano le lezioni, ma il tribunale ha ritenuto che “le misure restrittive adottate dall’Autorità non possano in alcun modo legittimare comportamenti di totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore”.

