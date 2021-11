Alfonso Signorini e la frase sull'aborto, Mediaset: "Prendiamo le distanze". E lui risponde così: terremoto, rischia di saltare?

16 novembre 2021 a

Al di là di come la si pensi sull’argomento, Alfonso Signorini si è reso protagonista di un grave scivolone. “Noi siamo contrari a ogni forma di aborto, compreso quello dei cani”, ha dichiarato in prima serata su Canale 5, durante la diretta del Grande Fratello Vip. Una frase pronunciata al plurale che ha scatenato il caos e che è apparsa anche fuori contesto, dato che si parlava dello scherzo fatto a Giucas Casella, che credeva che la sua cagnolina fosse rimasta incinta.

Signorini è contrario a un diritto inalienabile: è una sua opinione ed è legittima, ma sbandierarla in diretta nazionale davanti a un pubblico largamente sensibile a riguardo non è stato il massimo, soprattutto per quell’utilizzo del “noi”. E così il datore di lavoro del conduttore del Gf Vip è stato costretto ad intervenire per prendere le distanze con forza: “Nella puntata di ieri - si legge nel comunicato rilasciato da Endemol - Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento”.

“Pur rispettando le opinioni di ognuno - prosegue - come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutta la comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”. Anziché scusarsi e chiudere il caso, Signorini ha risposto tenendo il punto: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.

