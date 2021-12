Gf Vip, Miriana Trevisan ferma Biagio: "Fermo, questo è troppo". Dove mette le mani, scandalo e caso

Francesco Fredella 03 dicembre 2021 a

Cosa accade tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan? Coccole e baci sotto le coperte? A quanto pare potrebbe esserci un indizio che lascia i fan senza parole. Prima di tutto Miriana, nella casa del Grande Fratello Vip, ha dimenticato definitivamente Nicola Pisu (uscito ormai dai giochi). E con l'arrivo di Biagio D'Anelli potrebbe essere accaduto di tutto. Innanzitutto, gli attenti telespettatori hanno notato una Miriana abbastanza rilassata, diversa rispetto al solito.

I due trascorrono del tempo da soli, sotto le coperte sembra accadere di tutto. Però, gli altri inquilini di Cinecittà chiedono qualcosa a Biagio, costringendolo a rivelare cosa è successo con Trevisan. Ma lui è una sfinge. Non parla. Silenzio assoluto.



Il percorso di Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip è ricco di colpi di scena. La showgirl è stata eliminata ma è tornata immediatamente a Cinecittà grazie al ‘biglietto di ritorno’, per la gioia di alcuni inquilini e la rabbia di altri. Miriana è stata ampiamente criticata per il rapporto con Nicola Pisu, accusata di aver illuso il gieffino per poi scaricarlo senza pietà, lanciando anche insinuazioni pesanti sul suo conto. Tra una discussione e l’altra, Trevisan non ha mai permesso a nessuno di metterla all’angolo e, dopo una sana dose di lacrime derivate dalla frustrazione di essere spesso oggetto di critiche, ha ripreso coraggio ed è tornata ad essere tra le personalità più forti e controverse della sesta edizione del GF Vip.

Miriana Trevisan dopo essere stata pizzicata sotto le coperte con Biagio D’Anelli lascia tutti senza fiato. Lui, però, spiega tutto con chiarezza così quello che potrebbe essere accaduto. “Lo vedo che siete un po’ maliziosi. Sì ero sotto le coperte con Miriana Trevisan e ora lo dico tanto la renderà pubblica anche lei presto. In pratica aveva una sorta di caccola, ma non proprio. Era un pelucchio dei vestiti al naso. L’ha avuta per un lungo lasso di tempo e non sapevo come dirlo o togliergliela. Allora ero nel letto con lei e l’ho coperta e le ho detto, togli sto coso, fai fare a me. Lei mi ha detto a voce alta ‘cosa fai? Questa è una cosa molto intima’. Per questo pensavano tutti altro. L’ho anche presa un po’ in giro. Stamani ridevamo di questo e siamo tornati sotto le coperte a ridere di questa cosa, ma davvero si tratta di questo”.

