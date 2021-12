Amici, "una cafoncella". Insulta Sabrina Ferilli a mezza bocca, roba senza precedenti e caos in studio

12 dicembre 2021 a

a

a

La puntata di Amici di domenica 12 dicembre, si è aperta con la gara cover dei cantanti. A giudicare la nuova sfida è stata Sabrina Ferilli. L'attrice si è detta felice perché ad Amici Giovannino non sarebbe venuto. Con grande sorpresa della Ferilli, invece, Giovannino è entrato in studio correndo ed esclamando: “Ucci ucci sento odor di Ferillucci”. E appena entrato ad Amici Giovannino ha detto alla Ferilli: “L’hai portato un regalino? No? È proprio una cafoncella”.

Maria De Filippi in tribunale per Amici: una sentenza clamorosa, chi l'ha accusata

Oltre a prendere di mira Sabrina Ferilli Giovannino ha anche stuzzicato qualche professore della scuola. In particolare Giovannino si è rivolto ad Alessandra Celentano chiedendole: “È lei che ha la fissa del piedino?. Come ce l’ho il collino del piedino?”, ha chiesto Giovannino alla maestra Alessandra Celentano, dopo la confessione su Raimondo Todaro, ha detto che il collo del piede di Giovannino è bellissimo.

"Bimbetti viziati". De Filippi senza precedenti: raffica di "punizioni esemplari" ad Amici. Motivo? Sconcertante

L’inaspettata presenza di Giovannino 21 ha completamente destabilizzato Sabrina Ferilli, preoccupata che potessero scoppiare i famosi botti. Dopo aver rischiato di inciampare ad Amici Sabrina Ferilli ha ammesso: “Questo mi fa cascare perché mi agita”. Una puntata ricca di colpi di scena con la presenza di Giovannino che ha scardinato tutto il programma condotto da Maria De Filippi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.