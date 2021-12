GfVip, "non so se ce la faccio". Un addio inatteso: Signorini, emergenza concorrenti

Francesco Fredella 13 dicembre 2021 a

a

a

Il Grande Fratello s'allunga. Fino a marzo i gipponi saranno alle prese con il reality di Canale5, ancora una volta lunghissimo rispetto al passato. Manila Nazzaro, però, non ci sta e vorrebbe lasciare. I mesi di permanenza nella casa iniziano a diventare pesanti. "Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. A breve ci chiamano uno alla volta in confessionale per dircelo? Ok bene almeno lo sapremo", rivela ai suoi compagni di avventura.

Poi l'ex Miss Italia continua a raccontare tutte le sue perplessità: "Dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare”. Ma ci pensa Soleil Sorge a farle cambiare idea convincendola a rimanere nella casa, ma qualcosa la destabilizza.

“Vi devo salutare”, continua a dire l'ex Miss Italia. Ora non posso parlare. Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro [gli autori] sono stati super carini, ma… […] Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati“.

Davide Silvestri appare molto dispiaciuto - non è l'unico tra l'altro. "Vedi cavolo, chi vuole invece rimanere deve andare via e chi non vuole, deve rimanere“. Manila ha cercato di convincerlo a restare: “Purtroppo questa è la vita. Tu però Davide devi rimanere, non mollare, giocatela fino all’ultimo. Sei un competitivo, cosa vuoi mollare? Troverai il modo di giocare, troverai modo di giocartela", dice. Molti concorrenti sono provati da questi ultimi mesi di permanenza nella casa ed arrivare al 14 marzo - data della finalissima - sembra davvero pesante. Quasi impossibile.

A far cambiare idea alla Nazzaro è stata una telefonata e l’ha svelato Aldo Montano: “Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire“.

