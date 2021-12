Gf Vip, il microfono di Delia resta aperto: "Ti ho visto tromb***, cogl***". Disastro su Canale 5, Alex umiliato

14 dicembre 2021 a

a

a

Delia Duran è entrata per l’ultima volta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma stavolta non è uscita da sola. Insieme a lei c’era Alex Belli, che si è fatto squalificare per essere entrato in contatto con la compagna, violando così le restrizioni anti-Covid. Inizialmente Delia ci è andata giù pesante, dichiarando di voler lasciare l’attore, che nelle ultime settimane è stato sempre più vicino a Soleil Sorge, sia sotto le coperte che alla luce del sole.

La vergogna di Soleil Sorge: "Quella cretina di tua moglie", gli insulti ad Alex Belli | Video

Durante un momento in cui pensava di non essere più in collegamento, Delia ha rivolto ad Alex delle accuse molto pesanti su quanto successo qualche notte fa tra lui e Soleil: “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Si è visto tutto ti ho detto. Hai tromb*** cogl***. Sì, si vede tutto Alex. Questa roba qui è grave”. Poi la Duran se l’è presa duramente anche con la Sorge che, dopo aver assistito alla scena, piena di risentimento e delusione ha portato la valigia a Belli fuori al giardino.

In questa occasione è stata attaccata da Delia: “Tu sei senza pudore Soleil. Senza dignità, sei una donna falsa e traditrice. E ti dico ciao bi***. Andiamocene adesso che questo teatrino non mi piace più”. Difficile, però, che sia finito qua: anche perché finora questa edizione del GfVip si è retta proprio su tale triangolo amoroso.

Soleil Sorge "regina di Mediaset"? Pesantissime voci di corridoio: dove la vogliono mandare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.