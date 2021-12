GfVip, Clarissa Selassiè sconvolge l'Italia: "Violentata a 17 anni"

Francesco Fredella 29 dicembre 2021 a

a

a

Adesso Clarissa Selassiè rivela una cosa mai detta prima e lo fa in radiovisione a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. Una delle sorelle Selassié dice di aver subito violenza quando era minorenne.

Un argomento difficile da affrontare, serio. "Qualche anno fa, quando ero più piccolina, avevo 17 anni, mi è successa una cosa molto brutta. Una violenza fisica, che mi ha creato molti traumi psicologici. La mia famiglia ne è al corrente, ma non ho mai fatto denuncia. Inizialmente non ne parlai con un mese per nessuno, poi quando era il momento di dirlo, ho pregato i miei familiari di non dire assolutamente nulla perché non volevo. Non volevo perché in un precedente capitato a mia sorella ho capito che la giustizia non c’era. Tornassi indietro sicuramente denuncerei”, racconta Clarissa. Cala il gelo. L'ex concorrente del Gf vip rivela (purtroppo) di non aver denunciato l'episodio.

Poi i toni si alleggeriscono e parla di alcuni concorrenti. Tra questi Manila Nazzaro. Clarissa parte all'attacco: “La vedo stratega, la vedo molto falsa. Non la sto criticando però come donna e come mamma, perché io non sono nessuno per criticarla. Dopo essere tornata alla vita normale, non mi aspettavo tutto il calore e l’amore nei confronti miei e delle mie sorelle”.

Secondo lei molti concorrenti sono bravi a giocare. "Non mi sarei mai aspettata di trovare certe clip quando sono uscita. Personalmente adoro Gianmaria Antinolfi, spero che arrivi in finale. Mi è sempre piaciuto. Tifo anche per Giacomo Urtis e Valeria Marini”, conclude.

