L'eredità, Samira Lui e la foto che sconvolge i fan. "Brutte notizie", Flavio Insinna sapeva?

Per settimane il mistero di Samira Lui ha tenuto in scacco (e in ansia) i telespettatori de L'Eredità, su Rai1. E il conduttore del quiz Flavio Insinna ha alimentato il giallo della "Professoressa" improvvisamente sparita dallo studio con enigmatici saluti indirizzati proprio a lei. Giallo alla fine svelato: la sensuale modella ha avuto, anche lei, il Covid, ed è quindi stata costretta a restare a casa, lontana da parenti, amici e colleghi.

Ora però è arrivato il momento di voltare pagina, anche sui social. E il sito specializzato Gossipetv avverte tutti con parole un po' minacciose: "Brutte notizie per i fan de L’Eredità". Niente paura, però: a restare delusi saranno soprattutto i maschietti che coltivavano l'illusionedi poter conquistare la Professoressa. La spalla di Insinna, infatti, è uscita allo scoperto presentando ai follower su Instagram il suo nuovo amore: l'ex concorrente di Miss Italia 2017, nata e cresciuta a Udine da mamma italiana e papà senegalese, ha trascorso un romantico weekend pre-San Valentino a Roma, in compagnia di Luigi Punzo, che nella vita è lontano dallo showbiz e lavora come luxury concierge, responsabile cioè degli ospiti (e di tutte le loro richieste) negli hotel più esclusivi.

Peraltro, il ragazzo ha posato proprio con Samira come modello per un servizio fotografico sul mondo del wedding. "È probabile - scrive Gossipetv - che i due si siano conosciuti sul set e sia poi scoccata la scintilla che oggi li ha portati ad essere più uniti e affiatati che mai".

