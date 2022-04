Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez insulta Carmen Di Pietro e figlio: "Siete inutili", si scatena il caos

Francesco Fredella 01 aprile 2022 a

Tutti contro tutti. E siamo ancora all'inizio dell'avventura in Honduras. All'Isola dei famosi - il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 - accade l'imprevedibile: i litigi sono al centro della nuova edizione (che sembra essere più movimentata che mai).

Scintille nella prima parte del programma, nella puntata di giovedì 31 marzo: Jeremias Rodriguez è al centro dell’attenzione per i suoi scontri con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. "Non è che non li sopporto, non servono. È un reality di sopravvivenza non per lamentarsi", dice il fratello di Belen Rodriguez attaccandoli senza mezzi termini. Secondo Jeremias la coppia non collaborerebbe con il resto del gruppo passando solo del tempo lamentandosi. Ma l'effetto-Jeremias non funziona: il pubblico, infatti, premia Carmen e suo figlio Alessandro (entrambi sono in coppia come concorrenti di questa edizione dell'Isola dei famosi).

In questi momento di tensione si intromette anche Vladimir Luxuria, oggi opinionista dell'Isola dei famosi ed ex vincitrice di questo reality. Nel corso della puntata avrà uno scontro molto forte con Jeremias. Intanto, la Di Pietro accusa Jeremias di essere il “capobanda”. E nei giorni scorsi Jeremias avrebbe detto che nessuno vuole Carmen e suo figlio in gioco. “Se l’ho detto, non me lo ricordo. Ma te lo dico ora: non ti vogliamo! Sei un’egoista”, sostiene il fratello di Belen Rodriguez. Allora prende la scena Vladimir che lo demolisce: “Jeremias c’è una brutta notizia per te. Devo dirti che a decidere se Carmen e Alessandro devono restare non sei tu, ma il pubblico, caro Jeremias”. Un vero colpo per il concorrente che deve fare i conti, per un'altra settimana, con Carmen e suo figlio.



