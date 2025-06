Yara, la prima tv fa il botto: un caso che fa riflettere

La messa in onda entra a gamba tesa nella campagna sulla riforma della giustizia. Secondo SkyTg24 il 50% è favorevole alla proposta del governo. A incidere sul percepito del funzionamento della giurisdizione sono anche casi più controversi come appunto Yara, Garlasco, Pierina Paganelli o Liliana Resinovich, uniti alle quotidiane vicende di giustizia negata.

Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, per la prima volta avrà a disposizione&n...

Casi controversi esistono in tutto il mondo, non certo solo in Italia, pensiamo a O.J. Simpson o al processo Depp-Heard. Picchi del 20% di share nella seconda parte coincidenti con l’individuazione di “Ignoto 1” in Bossetti e con la proclamazione della condanna all’ergastolo.