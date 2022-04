Isola dei famosi, Zequila-choc: "Bugiardo, ubriaco. In albergo...", Ilary Blasi costretta a fermarlo. Ora rischia grosso

Francesco Fredella 12 aprile 2022 a

Accuse pesanti. Gravi. Che potrebbero costare caro ad Antonio Zequila, concorrente lampo dell’Isola dei famosi. Questa nuova puntata del reality adventure su Canale 5, si apre con le polemiche. Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis si confrontano e si scontrano duramente, interviene anche il modello Roger Balduino che si scontra con uno dei primi eliminati, Antonio Zequila. “Sei un un bugiardo… Tu ci provavi con tutte…”, dice urlando il modello. Zequila risponde e lancia un’accusa choc: "Tu sei un bugiardo… Quando siamo arrivati in albergo prima di approdare a Cayo Cochinos ti sei presentato completamente ubriaco… Non dire sciocchezze…”. Ovviamente non c’è prova di tutto quello che Zequila racconta e la faccenda potrebbe finire in tribunale, molto presto. Se, invece, fosse vero allora sarebbe un clamoroso retroscena. Choc in studio, qualche minuto di gelo e silenzio. Poi si ricomincia.

Vladimir Luxuria difende Roger Balduino senza mezzo termini, e dice: “A noi non ci interessa questo”. La frase di Antonio Zequila potrebbe avere pesanti conseguenze e Luxuria chiede all’ex naufrago di non parlare di episodi che non hanno nulla a che fare con il programma. “No, questo non va bene… Ma cosa ci interessa. Dai, Antonio…Questo no… E se è arrivato ubriaco che ci interessa?", dice Vladimir.

Ilary Blasi prende in mani la situazione e ricorda a tutti che il gioco inizia quando i concorrenti mettono piede all’isola. Non prima. Come dire: tutto quello che accade lontano dalle telecamere non importa a nessuno. Ma sembra che questa frase di Zequila possa provocare serie conseguenze. Staremo a vedere quello che accadrà.

