Aida Yespica e Delia Duran, storia lesbo? "Sei pazza", "Ma sì dai...": volano stracci e accuse

Volano stracci tra Delia Duran e Aida Yespica. Il conflitto nasce nella casa del Gf Vip, quando la moglie di Alex Belli ha confessato di aver avuto una relazione con una donna tirando fuori il nome della collega e amica. E la Yespica non ha gradito, smentendo tutto. E ora, al settimanale Mio, rincara la dose.

"È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. L’ho chiamata e le ho detto: Ma sei impazzita?. Lei mi ha risposto: Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori", ha affermato Aida Yespica.

Ma la replica della Duran non si è fatta attendere. Ed è piovuta su Instagram, tra le stories, in cui l'ex Gf ha sottolineato: "Ci tengo a smentire quanto riportato, giusto per onor di verità! In primis non ho mai parlato di relazione con Aida, che è un’amica, ma ho parlato semplicemente di tipologia di donna che mi potrebbe piacere". Il caso è chiuso?

