Isola dei famosi, Carmen Di Pietro gela il figlio: dramma familiare in diretta

Adesso Carmen Di Pietro deve fare i conti con suo figlio Alessandro, che sta partecipando all'Isola dei famosi. Alessandro Iannoni - inizialmente in coppia con sua madre - ha deciso di continuare a dormire da solo, a distanza dalla Di Pietro. E tutto questo ha creato una forte delusione. “Dimmi la verità. Non sei più il figlio di una volta. E’ un’altra persona, non va bene”, ha detto Carmen. Alessandro ha voluto fare chiarezza e spiegare il suo gesto così: “Non vuol dire che se lo spirito dell’Isola ci ha unito devo per forza dormire con lei. Mi voglio evolvere, sto facendo un percorso, mi voglio staccare da lei, stamattina c’è stata una discussione per la divisione del cibo”.

Poi è scoppiata una lite in diretta, durante la puntata serale dell'Isola. Carmen Di Pietro ha discusso con suo figlio dicendogli: “Ti volevo dire se venivi a dormire. Se tu mi dicessi la verità io lo accetto”. Alessandro, allora, ha risposto: “Io non dormo più di là, siamo abituati così ormai. Non è una questione che i gruppi sono separati, preferisco se siamo separati a dormire, durante il giorno ci possiamo vedere”. Una vera doccia fredda per la showgirl, che sembra non riconoscere più suo figlio. Di recente, poi, la Di Pietro ha avuto una discussione con Licia Nunez e ci ha pensato Nick a mettere le cose in chiaro. "Gli ho detto non va bene che manchi di rispetto, lui sta facendo quello che gli hanno detto”, ha detto. La Di Pietro è andata giù pesante sfogandosi. Ed ha detto: “Questa cosa mi fa stare molto male. Fai una cosa che non sta né in terra né in cielo”.

Un vero rimprovero in diretta nei confronti del 20enne. “Come evoluzione come ragazzo che vuole starsene da solo va benissimo, ma se c’è qualcuno della tua tribù che non vuole dicci la verità, perché ti vuoi evolvere?”, dice ancora la Di Pietro. Poi la Blasi ha messo in difficoltà Carmen Di Pietro dicendo: “Preferisci una lasagna o dormire con tuo figlio?”. Silenzio tombale. La Di Pietro viene difesa da Vladimir Luxuria. “Preferisco sempre chi dice le cose in faccia e non chi per una pace inesistente fa finta di niente, preferisco lei che rompe le scatole però che è sempre diretta”, ha concluso.

