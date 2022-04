"Si mette la pizzetta nel cu***". Laura Maddaloni inchioda Guendalina Tavassi: robe da matti all'Isola

30 aprile 2022 a

Non mancano i colpi di scena all'Isola dei Famosi . Questa volta a dirsene quattro sono state Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni . Le naufraghe hanno sempre dimostrato di avere un bel caratterino e, di non starsi troppo simpatiche l'una con soprattutto l'altra. Il litigio, scatenatosi in settimana, sarebbe avvenuto a causa del cibo, e sarebbe anche continuato nella diretta di ieri sera venerdì 29 aprile.

La moglie di Clemente Russo dovrebbe sganciato pesanti accusare contro l'ex gieffina, la quale non si è fatta di certo intimorire e ha risposto a tono mettendola 'al suo posto' . La prima spiegare in diretta le dinamiche del fatto è stata la Tavassi: “Io penso che Laura sia prevenuta nei miei confronti, perché quando avete avuto il caffè io non l'ho mai visto, anche se era un bene comune, se non dopo che l'ho reclamato più volte. Non è giusto perché quando si dividono i cocchi li dividiamo. Mi hanno detto parolacce in aramaico antico, poi mi sei venuta sotto sotto, a me fanno paura , un pugile e una judoka, ho paura. Io ho regalato un cocco che ho trovato, poi ne ho trovato un altro ma perché devo ridividerlo?”

A quel punto la Maddaloni ha sganciato la bomba: “Io sono venuta sotto per dirti una cosa a bassa voce per non farmi sentire dalle telecamere, io ti ho detto " Sorè so dove prendi i cocchi e il cibo ", il giorno dopo è venuta a corrompere me ed Estefania.” Laura spiega come non sia stata tanto la divisione del cocco ad averla delusa, quanto piuttosto l'atteggiamento della compagna di viaggio: “Non mi interessa il cibo, è la presa in giro. Una che dice che pesca i cocchi nel mare e mette la pizza nel c*lo ...”. Ma nell'Isola non c'è tempo per le chiacchiere. Ilary invita le donne in un confronto finale, non più a parole, ma fisico. La sfida è quella dell'orologio hondureno. Alla fine è Laura ad avere la meglio che, con smacco, esterna la volontà di voler condividere i cocchi: “Io dividerò i cocchi e ne darò uno a Guendalina, che potrà metterlo ovunque ”, rifacendosi al nascondiglio hot scelto dall'influencer per le pizzette nella sfida di lunedì.



