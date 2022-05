Isola dei famosi, Ilary Blasi e Alvin "rapporti tesissimi". Retroscena dietro le quinte

03 maggio 2022 a

a

a

Tra Ilary Blasi e Alvin "il rapporto non è dei più idilliaci". Bastano poche parole, a Dagospia, per insinuare il dubbio su una certa tensione davanti e dietro le quinte dell'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 diviso tra Italia e Honduras. La Blasi, conduttrice, è rimasta qua, mentre Alvin è volato ai tropici a stretto contatto con i concorrenti. Pare però che nonostante la distanza la moglie di Francesco Totti e il suo inviato non riescano proprio ad andare d'accordo. Di più, non si sopporterebbero, letteralmente. "Lui ieri sera le ha addirittura rubato la parola", sottolinea Dago nella rubrica "Pillole di gossip". E non è la prima volta che accade, in questa edizione.

Alvin sbrocca in diretta e zittisce Ilary Blasi: il pubblico sconcertato

Solitamente garbato ed educatissimo, l'inviato non ha esitato a stoppare l'invadenza di Ilary, padrona di casa, durante una prova di apnea che avrebbe dovuto stabilire il leader della settimana. Alvin, forse per guadagnare tempo mentre i naufraghi vip si stavano preparando, ha spiegato le regole del gioco dilungandosi un po'. La Blasi, sempre più irritata, l'ha pungolato in maniera un po' brusca: "Alvin, è mezzanotte, vamo!". Risposta piccata dell'inviato: "Se vuoi vado a girare la gabbia io, ma è l'ultima cosa che dovrei fare".

"Burattino senza personalità". Blind insultato, crisi isterica in diretta: urla e lacrime

La tensione si taglia con il coltello e al momento del gioco dell'Uomo Vitruviano si ripete la scena: "Vabbè, lo sanno tutti come funziona. Annamo avanti va!". Alvin questa volta non si trattiene: "Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie". E Ilary, spiazzata: "Hai ragione, spiegami l'Uomo vitruviano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.