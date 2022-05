Isola dei famosi, Ilary Blasi da censura. Come si presenta in studio: seno incontenibile, fuori tutto

07 maggio 2022 a

Ilary Blasi si è presentata in studio per la puntata de L'Isola dei famosi, su Canale 5, il 6 maggio con un look decisamente sensuale che lasciava poco spazio all'immaginazione. La conduttrice infatti, indossava un micro top scollatissimo che mostrava il suo generoso décolleté. Un top che ha dato anche qualche problemino alla Blasi che continuava a controllare che non le uscisse il seno.

Al top la conduttrice ha abbinato un paio di pantaloni dello stesso rosa shocking che evidenziavano la sua figura snella e sinuosa. Un completo da seicento e passa euro che la maggior parte delle spettatrici possono solo sognarsi. si tratta infatti di due pezzi del marchio americano all'avanguardia Alice + Olivia di New York.

Alla fine della puntata ad andare in nomination per volere dei naufraghi è Laura Maddaloni. Il leader Roger ha mandato in nomination invece Lory Del Santo. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Laura Maddaloni e Lory Del Santo?

