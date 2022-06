Isola dei Famosi, Maddaloni inchioda Luxuria: "Io screditata, non lo accetto". Si scatena il caos

Francesco Fredella 08 giugno 2022 a

a

a

Adesso parla Laura Maddaloni, che sbotta. E lo fa dalle colonne del settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. La Maddaloni spara a zero contro Vladimir Luxuria e dice: “Mi ha screditata, non lo accetto! Un concorrente che combatte contro un’opinionista? Mai visto”. A quanto pare i loro rapporti sono tesissimi. Le due, prima o poi, dovranno chiarirsi una volta per sempre. “Mi è scaduta”, continua lei. Solo complimenti invece per Nicola Savino e la sua ironia.

Soleil Sorge, una "vitruviana" bollente all'Isola: micro bikini e perizoma, le immagini da bollino rosso | Guarda

Poi svela un retroscena: “E' successo un fatto privato che riguarda la famiglia”. Cosa? A quanto pare, prima che partisse per l’Isola dei Famosi sarebbe accaduto qualcosa. E la moglie di Clemente Russo l'ha raccontato fra i denti. Non si tratta affatto del presunto litigio con Marco Maddaloni, atleta eccellente ed ex concorrente dell'Isola. I due, come conferma un insider, vanno d'amore e d'accordo. Adesso, però, il pubblico si chiede cosa sia accaduto. Mistero. Tutto tace, ma al tempo stesso si tratta di un grande segreto che potrebbe presto essere svelato. Meglio aspettare i fatti.

"Sono un branco di lupi": scoppia il caos all'Isola dei Famosi, la frase che può far saltare tutto

Intanto, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 continua nel segno dei litigi tra i naufraghi, che sembrano essere sempre più frequenti, forse anche per via del fatto che sono già passate diverse settimane dall'inizio della trasmissione e la situazione in Honduras non è delle migliori. La mancanza di cibo inizia a farsi sentire.

"Ti prendo a schiaffi". Isola dei Famosi, spunta questo fuorionda: lo scontro (non visto) che degenera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.