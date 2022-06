Vladimir Luxuria riceva una proposta choc: "Mi hanno chiesto di farlo. A Foggia..."

Francesco Fredella 27 giugno 2022 a

Non dimentica il passato, trascorso a Foggia (sua città natale). Ora, però, Vladmir Luxuria racconta che quella città, commissariata dopo lo scioglimento per mafia, la vorrebbe come primo cittadino. Una scelta che sicuramente turberà la sua vita, mettendola di fronte a un bivio: accettare una nuova sfida o dire no? Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Luxuria dice: “Sono stata esclusa e maltrattata ma oggi mi chiedono di candidarmi a sindaco. Non ho rimpianti, né rancori, ho vissuto tante rivoluzioni. A 15 anni uscivo di casa a Foggia e temevo lo sguardo della gente”.

Da una parte Vladimir, reduce dall'esperienza all'Isola dei famosi, non ha affatto voglia di restituire l'odio ricevuto in passato, dall'altra sta pensando a scendere in campo. Per lei sarebbe la seconda occasione politica dopo quella a Montecitorio alcuni anni fa.

Vladimir Luxuria ha quasi 57 anni, una vita sempre vissuta in prima linea: il teatro, il mondo dello spettacolo con l'arrivo a Roma - che è diventata la sua seconda casa. “I dolori li ho vissuti fino ai vent’anni, poi mi sono rifatta con gli interessi", racconta ancora. Che parla anche di amore: “Sono fortunata nel lavoro, meno nel campo affettivo e sentimentale, non si può avere tutto”. Amatissima, saggia e sapiente al tempo stesso, Luxuria metterebbe tutti d'accordo per una città - Foggia - che ha bisogno di rimettersi in piedi dopo le sconfitte epocali degli ultimi mesi.

