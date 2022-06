Ilary Blasi spedita in studio così, "come l'hanno conciata": pubblico sotto-choc

28 giugno 2022 a

Critiche a trucco e capigliatura. Ilary Blasi, nella puntata finale dell'Isola dei Famosi, è stata bocciata dai telespettatori. La conduttrice di Canale 5 si è presentata in studio lunedì 27 giugno con un abito alquanto sfarzoso: un lungo e aderente vestito bianco con una scollatura a V. Proprio da qui si arrampicava una collana vistosissima. A scatenare però gli utenti del web il modo in cui è stata truccata e pettinata.

Sul volto spiccava infatti un trucco molto pesante: nella zona occhi colori scuri e sul resto del visto nuance delicate e dai colori per nulla accesi. Mentre per i capelli la Blasi ha sfoggiato un'acconciatura bombata in alto e uno chignon. Un dettaglio che non è piaciuto a chi era incollato davanti al televisore. "Ma Ilary ha fatto qualcosa agli occhi o è il trucco”, si chiede qualcuno su Twitter.

"I capelli di Ilary bocciati", scrive ancora qualcun altro. Altri invece puntano il dito contro la troppa chirurgia estetica: "Stasera Ilary pare na vecchia L’hanno acconciata davvero male...Trucco e parrucco pessimo". E infine: "Ma come hanno conciato Ilary stasera… il parrucco inguardabile, troppo trucco, troppo tutto". I telespettatori infatti preferiscono la conduttrice acqua e sapone, un po' come gli stessi naufraghi.

