Gf Vip, la bomba di Signorini: pubblica questa foto, occhio al dettaglio. Chi è

Alfonso Signorini è prontissimo per la settima edizione del Grande Fratello Vip e sul suo profilo Instagram non fa che lanciare indizi sui prossimi concorrenti del reality di Canale 5. E così dopo aver pubblicato i primi tre dettagli sui primi tre gieffini, il conduttore ha pubblicato una immagine che si riferisce al quarto concorrente. Nelle stories ecco quindi apparire la foto di un anello e il commento: "Un'ametista della nonna per una vita a tutto gas".

Un messaggio che ha subito scatenato i suoi fan, Molti sono convinti che si tratti di Andrea Iannone, che in diverse foto è ritratto proprio con quell'anello e poi anche rispetto al riferimento alla carriera motociclistica dell'ex di Belen Rodriguez. Il diretto interessato, sempre su Instagram, ha però smentito tutto: "Leggo notizie che mi riguardano, come la mia partecipazione a un reality televisivo. Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse".

Da parte sua Alfonso Signorini non aggiunge altro. Chi ha orecchie per intendere intenda, sembra dire. In queste settimane il conduttore ha spoilerato altri tre concorrenti pubblicando una borsetta rosa, un rossetto rosso "lasciato sul taxi" e un gioiello per la mano. Chi saranno?

