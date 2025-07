Elodie, "crisi nerissima" con Iannone? Cosa trapela

Crisi tra Elodie e Andrea Iannone? "Lui si sente trascurato dai troppi impegni di lei", scrive l'esperta di gossip Deianira Marzano. La distanza e il lavoro, quindi, sarebbero i due principali ostacoli della relazione. Queste voci arrivano dopo mesi in cui si parlava addirittura di un possibile matrimonio tra la cantante e il pilota, dopo che in molti avevano notato un nuovo anello sulla mano dell'artista. Adesso, invece, una presunta "crisi nerissima" secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Stando a fonti vicine al mondo del gossip, il rapporto tra i due si sarebbe raffreddato. "Nonostante si vedano insieme, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei", ha spiegato Marzano su Instagram. La cantante, in effetti, è molto impegnata al momento tra tour in giro per l’Italia e progetti cinematografici. Secondo l'esperta di gossip, inoltre, lui avrebbe "scoperto alcuni messaggi di lei".