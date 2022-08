Morning News, Simona Branchetti parla e l'intervistata scoppia a piangere

02 agosto 2022 a

Imprevisto a Morning News, il programma di Canale 5 condotto da Simona Branchetti. Nella puntata andata in onda lunedì 1 agosto, la conduttrice è tornata a occuparsi delle vacanze degli italiani. Da qui il collegamento con l'inviata sulle spiagge di Jesolo. La giornalista ha intervistato una coppia che ha scelto il Veneto perché meno costoso della Sardegna. Poi la signora ha spiegato che i suoi genitori non sono potuti venire, perché malati di Covid.

Una confessione che ha emozionato la signora, che a quel punto non si è trattenuta: "Questo mi rammarica un po’, anzi…Questa cosa mette un po’ a repentaglio gli equilibri familiari…Lo stare insieme è sempre una cosa molto importante". Immediate le rassicurazioni della conduttrice: "Facciamo anche noi di Morning News tantissimi auguri di una pronta guarigione, come sicuramente sarà".

A quel punto è l'ospite a ringraziare lei e il programma: "Purtroppo manca sempre qualche tassello. Grazie, grazie mille". E ancora: "Speriamo che si riprenda tutto…Adesso cerchiamo di goderci le vacanze". La stessa Branchetti non ha negato che dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, "c'è voglia di leggerezza". Le toccanti parole hanno commosso anche lo studio che non ha dimenticato l'emergenza che abbiamo vissuto e che tutt'ora non ci dà tregua.