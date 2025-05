La Volta Buona, "ti suona il sedere": gelo in diretta

Siparietto al consueto appuntamento con La Volta Buona. Nella puntata in onda giovedì 15 maggio su Rai 1, ospiti in studio Patrizia Pellegrini e Giancarlo Magalli. Qui, da Caterina Balivo, la Pellegrini ha parlato della sua storia d'amore con Alberto di Monaco. "La prima volta che ci siamo conosciuti mi ha pregato di sorridere perché diceva che il mio sorriso assomigliava a quello di sua mamma – ha spiegato la showgirl – Mi emozionai moltissimo. Lui per me è sempre stato un simbolo di aristocrazia e bellezza".

E ancora: "Quando mi ha invitata a Montecarlo è venuto a prendermi a Nizza con la sua macchina, aveva le guardie del corpo, ma è stato lui a portare le mie valigie. Ha fatto una corsa per aprirmi la portiera della macchina. Mentre camminavamo per Montecarlo ci salutavano tutti".