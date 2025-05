Milan, la rissa Scaroni-Boban trascende: "Parli di te stesso?"

Piove sul bagnato in casa Milan. La squadra allenata - presumibilmente ancora per poco - da Sergio Conceiçao non solo ha perso la finalissima di Coppa Italia contro il Bologna. Ma ora si trova alle prese con un caso in società. L'ex leggenda del club Zvonimir Boban aveva svelato alcuni aneddoti riguardanti la sua esperienza da dirigente in rossonero. E aveva attaccato con forza il presidente Paolo Scaroni: "Non c'entra nulla col calcio".

Intercettato dai cronisti prima della finale di Coppa Italia, il presidente del Milan ha lanciato una controstoccata al croato: "Dice che non capiamo nulla di calcio? Parlerà di se stesso". Subito dopo gli è stato chiesto conto della famosa richiesta di presentazione del curriculum a Boban: "Mi sembra giusto".