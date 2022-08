Isola dei famosi, Vaporidis e Tavassi insieme a Londra. Ora si spiega tutto

22 agosto 2022 a

Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi si trovano insieme a Londra, a dimostrazione del fatto che la loro amicizia, nata durante la partecipazione all'Isola del Famosi è vera e sincera. Edo, fratello di Guendalina Tavassi, ha infatti raggiunto il suo amico nella capitale inglese e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di foto e storie che li ritraggono insieme.

Vaporidis è andato a prendere in aeroporto Edoardo e poi lo ha portato a casa sua per pranzo, quindi hanno fatto un tour nella capitale britannica in compagnia anche della misteriosa fidanzata dell’attore. La ragazza si chiama Ali ed è molto riservata tanto che Edo l’ha ripresa, ma non in viso. "La mano di Ali, è la fidanzata di Nicolas" ha scherzato Tavassi filmando la donna seduta a un tavolino di un bar con loro.

Il gruppo di amici ha poi cenato alla Taverna Trastevere, il ristorante di Vaporidis, dove la cucina è italiana, con piatti e prodotti tipici romani. Quando Edoardo e Nicolas sono arrivati al locale, Vaporidis ha detto, in risposta ai soliti haters: "Non siete amici, dicevano. È tutto finto, dicevano. Non ti verrà mai a trovare a Taverna Trastever, dicevano E invece…". Eccoli qui, più amici che mai.