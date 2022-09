Reazione a catena, clamorosa gaffe. Liorni imbarazzato: "Mi dispiace sia andata così"

Francesco Fredella 03 settembre 2022 a

Nulla da fare per Alessandro e Francesco, campioni del gioco di Rai 1. Dopo essere arrivati all'ultima fase della catena, con poco più di 2.000 euro (che non si sono aggiudicati), non sono riusciti a capire la parola che li avrebbe fatti vincere. Ovvero, la parola era "Disponibile". Come sempre avevano a disposizione gli elementi, sono partiti dal primo al terzo. Marco Liorni, che conduce Reazione a catena, è rimasto molto male. Quasi senza parole. Ma ha dovuto tirare comunque un sospiro di sollievo.

Intanto, i "Tre allo Spiedo" sono campioni da una settimana a Reazione a catena. Il conduttore, ad un certo punto, ha chiesto loro di dire al pubblico a quante puntate sono arrivati: si tratta del settimo appuntamento, avendo debuttato venerdì. In totale hanno totalizzato 10 punti contro i 7 delle sfidanti, le Parole Parole. Che, però, hanno commesso una clamorosa gaffe: secondo la concorrente sfidanzate la spedizione dei Mille è firmata Napoleone Bonaparte invece di Giuseppe Garibaldi. “Ne abbiamo viste di peggio, ma può capitare per l’emozione”, Marco Liorni usa queste parole abbastanza scherzose per stemperare l'imbarazzo delle ultime puntate. “Loro sono molto bravi, mi dispiace che sia andata così”.