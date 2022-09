Gf Vip, "è fatta": ecco chi entra nella casa

Francesco Fredella 15 settembre 2022 a

E' fatta per Alberto De Pisis. Secondo indiscrezioni, che sono giunte alle nostre orecchie, sarà uno dei concorrenti del Gf vip di Alfonso Signorini. Il cast, a quanto pare, è fatto. Uno degli ultimi concorrenti a firmare è stato proprio De Pisis, apparso qualche volta nel salotto di Barbara d'Urso.



Imprenditore, ci dicono che lavora nel mondo del lusso, da tempo sogna di arrivare in tv. Ma, per favore, non accostatelo ancora una volta a Taylor Mega. Una storia lampo che non ha più senso ricordare. Tra l'altro De Pisis non ne parla da un secolo! Con lui entreranno nella casa anche la passione per il lusso, l'eleganza e quell'inconfondibile "erre moscia", che lo ha reso da subito riconoscibile. Ha un aplomb nobiliare, ma è molto alla mano. Nei salotti milanesi lo conoscono bene: intelligente, intraprendente, a tratti anche pungente.

Ironico. Farà divertire il pubblico. E questa occasione sarà per lui il vero trampolino di lancio. Qualcuno dice che saprà anche cucinare bene, ma non ci sarà bisogno: da rumors, nella casa, entrerà anche Simone Rugiati. Chef amatissimo. Potrebbe prendere tutti per la gola.