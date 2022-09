Gf Vip, Ferruzzi: "Perché vuole uscire", soffiata (troppo) intima su Salatino

24 settembre 2022 a

Caos nella casa del Grande Fratello Vip: potrebbe essere Luca Salatino a lasciare per primo la casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, per propria volontà. Dopo momenti di sconforto e veri e propri attacchi di panico, l'ex protagonista di Uomini e donne si è sfogato con i coinquilini: "Chiederò di uscire. In questo momento ho una mancanza. Non vedo la mia ragazza da dieci giorni, sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”. Secondo Elenoire Ferruzzi, però, dietro ci sarebbe qualcos'altro. Decisamente molto, molto piccante.

"Chi mi sono portata a letto": la rivelazione sconvolgente di Elenoire Ferruzzi

La esplosiva trans, che ha mostrato un ottimo feeling con il bel Salatino in questo primo scorcio di trasmissione, sostiene che la crisi del giovane sia motivata non dalla nostalgia per la fidanzata Soraia rimasta a casa, ma da un rapporto difficile proprio con lei, Elenoire. "Lui non piange perché gli manca la fidanzata. Piange perché mi ha ferito, ma non lo dirà mai. Innamorato di Soraia? Ma dai, non ci credo io. Non vedo questo. Vedo un ragazzo con tanto dolore dentro, che è una cosa diversa. Sicuramente ci tiene, ma non è quella roba lì”. Insomma, prima verrebbe la Ferruzzi e poi, eventualmente, la vita vera là fuori.

"Tramite il suo avvocato...": Signorini smaschera Elettra Lamborghini, un grosso caso

Ad ascoltare Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, che assiste alla rivelazione con sguardo interdetto e un po' incredulo. "Ti pare che io a 47 anni dopo il trascorso di vita che ho mi vado a fare fantasie e invaghire quando non c’è una base? - prosegue la Ferruzzi parlando, di fatto, di un vero e proprio flirt incorso tra lei e Salatino - Che poi lui la voglia girare così per mille paure sue per carità, ok. Tanto siamo sempre alle solite. Prima ci stanno e poi non ti fanno vedere in giro. Questo è il classico esempio, senza aver manco fatto niente figurati". "Ma sei sicura? Io non mi sono accorto di niente", replica Antonino riassumendo in poche parole lo stupore di tutto il web. "L'ho guardato negli occhi, mi cercava", assicura però la trans.