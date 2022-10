Gf Vip, "matrimonio aperto": scandalo e mistero sul marito di Giaele De Donà

Francesco Fredella 05 ottobre 2022 a

Cosa si sa del matrimonio di Giaele De Donà? Poco. Solo qualche foto e una notizia legata alla sua vita alquanto sopra le righe. Pare, almeno così si dice, che sia una spendacciona. Intanto, spunta un flirt con Briatore (notizia che, però, non è stata confermata dall'imprenditore piemontese). La De Donà è sposata con imprenditore americano, con il quale però ha deciso di mantenere una relazione aperta: lei stessa l'ha ammesso nella prima puntata del GfVip e l'ha rimarcato più volte nel corso delle settimane appena trascorse.

Chi è il marito di Sofia Giaele? Si tratta di Bradford Beck, un ingegnere e amministratore delegato americano (suo il timone della United Aeronautical). Tra i due non c'è alcun tipo di gelosia. Lui viaggia molto in giro per il mondo, lei pure. E sembra che ultimamente per una vacanza abbia speso 30mila euro insieme ad una sua amica. Soldi della carta di credito di Bradford? Non si sa. Ora il settimanale Chi torna a parlare di Giaele con nuove notizie sul suo matrimonio. Innanzitutto, spunta una foto esclusiva delle nozze, che sono state celebrate a Jesolo e poi sulle spiagge di Tulum, in Messico. Due party, uno tradizionale in Italia e l'altro più stravagante all'estero.

Il magazine Chi ha intervistato l’ex Pupa Emy Buono, cara amica di Giaele. Che ha raccontato: “Il suo lavoro non è mai stato molto chiaro. A noi, per esempio, ha detto che collabora con i politici americani e vende aerei ai militari. Ma non abbiamo mai capito realmente da dove provenga la sua ricchezza. Un altro punto che non torna è la convivenza dopo il matrimonio: non c’è mai stata, Giaele vive a Milano, in zona Stazione centrale, il marito a Los Angeles. Un po’ strano. Si vedono raramente. In questi giorni, per esempio, Bradford è a Parigi. Viaggia tantissimo. E non segue il GfVip". E poi l'ex Pupa, che sembra essere ancora legata a Denis Dosio, ha confermato il gossip su Flavio Briatore. “Confermo, il flirt c’è stato. Sul profilo Instagram di lei c’è una foto scattata su un jet privato il 7 agosto 2020. All’epoca Giaele era fidanzata con Bradford, ma frequentava Flavio e quello è proprio il suo aereo", ha raccontato.