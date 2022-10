Gf Vip, terrificante bestemmia di Amaurys? "Porco..."; finisce malissimo

08 ottobre 2022 a

Non c'è pace al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini non ha fatto in tempo a chiudere il caso Marco Bellavia, che subito ne deve aprire un altro. Sì, perché da ore circola un'ipotesi che, se vera, potrebbe portare all'espulsione di un altro concorrente. Si tratta di Amaurys Perez. L'ex pallanuotista avrebbe pronunciato una bestemmia. Lo affermano i telespettatori di Canale 5 su Twitter. Qui circola un filmato in cui si vede Perez usare un modo di dire che violerebbe il regolamento del reality.

Parlando di sua suocera, il concorrente si sarebbe lasciato scappare un "Porco ***". Ma se la prima parola è facilmente udibile, la seconda è più difficile da capire. In ogni caso il dubbio è bastato ad alzare il polverone: "Due settimane: un ritiro forzato, una squalifica per bullismo, un eliminato per provvedimento disciplinare, un ritiro spontaneo con rissa annessa con il conduttore, una squalifica per bestemmione. Va tutto bene" scrive un utente che ricorda la squalifica di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.

I due sono stati sanzionati perché avrebbero fatto bullismo nei confronti di Bellavia, che invece aveva confessato di soffrire di depressione. Ma l'ex sportivo non è l'unico contro cui si scaglia ora il pubblico. Nel mirino ci finisce anche Charlie Gnocchi. Il conduttore radiofonico - contestano - andrebbe punito perché chiacchierando con Antonino Spinalbese ha detto la parola "ne*o". Parola per cui nel 2020 Fausto Leali fu squalificato. Che la prossima puntata vedrà nuove squalifiche? Chissà...