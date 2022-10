Gf Vip, giallo su Nikita Pelizon: "Gliel'ha detto sottovoce"

27 ottobre 2022 a

È giallo al Grande Fratello Vip. Nella scorsa puntata Nikita Pelizon ha ricevuto la visita della sorella Jessica e del fratello Raffaele. Eppure a molti non è passata inosservata la frase pronunciata sottovoce da Jessica, prima di salutarla. La concorrente del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è da giorni nel mirino di molti suoi compagni di avventura. In particolare di Elenoire Ferruzzi. Da qui l'avvertimento della sorella: "Stai attenta a Elenoire". Non è però chiaro se Nikita sia o meno riuscita a sentire quanto detto dalla sorella. "Le ha detto di stare attaccata a George e stare attenta a Elenoire", prova a interpretare un utente le parole di Jessica.

Per Nikita la scorsa puntata è stata ricca di emozione. Lei stessa ha ricordato il suo passato, cresciuta in una famiglia di Testimoni di Geova: "Per me è stato traumatico quando se ne è andato mio fratello - ha spiegato - e poi mi sono trovata da sola e ho deciso anche io di andarmene a 16 anni quando avrei dovuto sposarmi ma non ce l'ho fatta. Sono scappata, volevo stare due anni al Sud in silenzio senza più avere contatti con la mia famiglia e iniziare la mia vita".

Poi però è sopraggiunta la polizia: "Mi ha portato subito a casa e da lì ho iniziato a mantenermi da sola. Mi svegliavo alle 5 andavo al bar, facevo ripetizioni, facevo la babysitter e mi mettevo i soldi da parte. Io avevo il sogno di fare la modella e a 18 anni ho iniziato ad andare in giro per l'Italia a fare foto e da lì i genitori mi cacciarono di casa. Non sapevo dove andare, ho pianto per 4 ore e poi ho guardato il cielo e mi sono detta: 'sei libera'".