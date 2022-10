Ballando con le Stelle, la frecciata di Carolyn Smith: "Troppe polemiche"

Francesco Fredella 31 ottobre 2022 a

“A volte ci sono troppe polemiche”, rompe il silenzio Carolyn Smith. La presidente della giuria più temuta di sempre, quella di "Ballando con le stelle", tuona in un'intervista rilasciata a SpettacoloMusicaSportNews. “Ha portato il mondo della danza, la mia arte, nelle case di milioni e milioni di telespettatori, a cui regaliamo la leggerezza, il ballo, la cultura della musica, le risate”, racconta. Insomma, la presidente di giuria si toglie qualche sassolino dalle scarpe. E, tra una cosa e l'altra, tira una stoccata: “Mi hanno sorpreso un po’ tutti”. L'ultima puntata dello show di Milly Carlucci ha fatto il pieno di ascolti superando il 20% di share. Un bel risultato, l'ennesimo.

Non mancano, però, nemmeno quest'anno un po' di imprevisti: l'infortunio di Gabriel Garko (che comunque ha deciso di scendere in pista). Chi vincerà questa edizione? Per adesso non si sa, ma è quasi del tutto sicuro che tra i favori potrebbe esserci Alessandro Egger con la sua ballerina, Tove. E’ un cast davvero forte”, puntualizza la Smith. Che elogia la conduttrice, madrina assoluta di Ballando con le stelle: “Milly Carlucci è stata veramente brava a portare ogni anno tante belle storie da raccontare attraverso i personaggi in gara, che lottano per superare ostacoli e preconcetti, senza mai arrendersi”.

New entry è il nuotatore Alex Di Giorgio, che balla con Moreno Porcu. Una coppia formidabile, che sta conquistando tutti. E, a proposito di scoop, nel corso di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News Rossella Erra (che fa parte della giuria popolare) ha svelato: "Angelo Madonia ha baciato Ema Stokholma. Lei si truccava e…”, dice.