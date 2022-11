Alessandra Mussolini, il pentimento: "Quello che non avrei mai dovuto fare"

Francesco Fredella 10 novembre 2022 a

Arriva una rivelazione in diretta di Alessandra Mussolini, concorrente di Tale quale show ed ex deputata. “Dovevo fare di tutto tranne…”, spiega a La vita in diretta da Matano. Poi scende nel dettaglio e racconta tutto quello che sta provando nel programma di Carlo Conti, in onda ogni venerdì sera su Rai 1. Qualche settimana fa non voleva imitare sua zia, Sophia Loren. Un momento di difficoltà e forte emozione. Ma poi la Mussolini si è sbloccata e l'ha imitata.

Ora deve interpretare Fiorella Mannoia. “Sorprenderò”, assicura negli studi de La vita in diretta. “Tutto dovevo fare, tranne Fiorella. Poi il brano che eseguirò è una preghiera”. L'ex deputata si lascia sfuggire qualche particolare in più sull'imitazione che farà negli studi di Carlo Conti. Invece, venerdì scorso, accanto a Jo Squillo, ha imitato la grande Sabrina Salerno con il brano “Siamo donne” (con il quale partecipò a Sanremo negli anni Novanta). “Ho avuto al mio fianco una vera cantante, perciò ho lasciato fare più lei”, puntualizza.

Matano, però, ha mandato in onda le critiche di Cristiano Malgioglio, che sembra non aver gradito quell'imitazione, definita “salsa di pomodoro". Malgioglio, nel corso di questa edizione, è uno dei veri protagonisti. Ironico, istrionico, in grado di mescolare le carte e sorprendere tutti. Oggi, con una carriera di 50 anni alle spalle, resta uno degli artisti più amati del panorama italiano e non solo: le sue "punture" al vetriolo non stupiscono i telespettatori. Forse lasciano di stucco i concorrenti di Tale quale show. Ma sono queste le regole del gioco.