"Lingua in bocca con l'amica, e ora...". Dana, bomba (erotica) sul GfVip

16 dicembre 2022 a

a

a

Acque agitate nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si prepara ad accogliere alcuni nuovi "vipponi", che se Ivan Rota su Dagospia, nella sua rubrica perfidissima "Pillole di gossip", chiosa: "Ma chi li conosce?".

"Lei e gli uomini? Durante il nostro matrimonio...". Edoardo Vianello, bomba intima sulla sua ex Wilma Goich

La nuova concorrente destinata a provocare un piccolo tsunami tra gli inquilini (maschietti e femminucce) sarà con ogni probabilità Dana Saber, modella marocchina salita alla ribalta lo scorso luglio per essere stata paparazzata per strada mentre si baciava appassionatamente in bocca con l'amica Dayane Mello. Guarda caso, anche lei ex gieffina vip. "Un bell’insegnamento per i ragazzi - commenta Rota -: ora basta limonare con una famosa per entrare in un reality". Altri nuovi arrivi: Davide Donadei, tronista di Uomini e donne, e l’attrice Nicole Murgia. Secondo Dagospia "entreranno nella casa durante la puntata di lunedì 19 dicembre". Saltato invece all'ultimo l’ingresso di Manuela Villa.

"Perché sono con te". Fogli e la bestemmia in tv? La bomba di Roby Facchinetti

Spazio infine per una voce molto, molto maliziosa: se Wilma Goich ha infiammato questa edizione del GfVip per la sua amicizia molto intima con il giovane Daniele Dal Moro, secondo Novella 2000 starebbe emergendo ora una verità a scoppio ritardato: nel GfVip di 4 anni fa, anche Eleonora Giorgi avrebbe avuto un fugace e maturo flirt con Stefano Sala, ex marito di Dayane Mello. Sempre lei, guarda un po'.