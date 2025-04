La Volta Buona, Wilma Goich minacciata e truffata: clamoroso, chi c'era dietro

Wilma Goich vittima di truffa. A raccontare la terribile esperienza è stata lei stessa ospite de La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Qui, al centro della puntata in onda venerdì 4 aprile, truffe amorose e simili. Da qui la terribile testimonianza della cantante. Tutto ha inizio da un prestito arrivato da amici: "Ero a Torino e mi servivano assolutamente 10 mila euro per promuovere il mio nuovo disco; da quel momento è iniziata la mia agonia, mi è stato chiesto di tutto. Minacciavano me e la mia famiglia, i miei figli e anche mia madre. Io ero terrorizzata ovviamente, ero costretta a mettermi in macchina con i contanti e glieli portavo".

Non solo - ha proseguito - "mi hanno chiesto interessi astronomici giustificando il tutto dicendo che non erano soldi loro ma di altre persone". Poi la cantante, consigliata dal presidente dell’antiusura del Lazio, ha deciso di denunciare e i malviventi sono spariti: "Io ho vinto anche il progetto ma nessuno è riuscito a trovarli, sono spariti!". Una decisione arrivata dopo diverso tempo, visto che - ha confidato - "avevo paura, temevo addirittura che potessero ammazzarmi".