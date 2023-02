Isola dei Famosi, Ilary Blasi fa il botto: chi spunta tra i naufraghi

18 febbraio 2023 a

Svelati i nomi dei primi possibili concorrenti dell'Isola dei famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Accanto alla conduttrice ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti. Non si sa ancora nulla, invece, sul nome dell’inviato. Le voci parlerebbero di Alvin, ormai veterano del programma, oppure di Paolo Ciavarro, volto di Forum e compagno di Clizia Incorvaia.

Per quanto riguarda i concorrenti, nelle scorse settimane era circolato il nome dell’avvocato Luca di Carlo, legale e amico di Ilona Staller. Oggi Dagospia rivela altri possibili naufraghi: secondo le indiscrezioni, potrebbero esserci l’ex concorrente del GfVip 6 Nathaly Caldonazzo, l’attrice Corinne Cléry e Marco Predolin, altro ex gieffino che però venne squalificato dal reality a causa di una bestemmia. Sarebbe pronta a partire anche la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. I due stanno insieme da meno di un anno e la loro relazione ha fatto discutere parecchio per la differenza d’età: Antolini ha infatti 23 anni e il noto conduttore ne ha invece 61.

Voci di corridoio a parte, non resta che attendere la primavera per scoprire se queste indiscrezioni verranno confermate e per conoscere finalmente i nomi ufficiali dei prossimi naufraghi dell’Isola dei Famosi.