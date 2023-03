Maria De Filippi, l'ex coreografo di Amici: "Ecco com'è davvero"

30 marzo 2023 a

“I ballerini sono più bravi dei cantanti. Rimangono più impressi”: lo ha detto Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, oggi impegnato dietro le quinte di Viva Rai2! di Fiorello. Intervistato da Fanpage, il coreografo ha definito Ramon “veramente bravo, bravo, bravo”. Di Samu, invece, ha detto che è “una bomba, micidiale, pazzesco”. A detta sua, sarebbe “uno dei ballerini più bravi che ci siano” sia dal punto di vista della tecnica che a livello espressivo e di stile.

Su Maddalena, poi, ha detto che “può fare tutto” e “può lavorare in qualsiasi tipo di ambiente televisivo e teatrale o compagnia”, sottolineando anche che lei “ha una tecnica addosso micidiale”. Infine ha definito Isobel “stupenda”, ammettendo che le ricorda molto la grinta e “quella parte folle che aveva Heather Parisi”.

Parlando di Fiorello e Maria De Filippi, con cui ha lavorato, Prolli ha confessato: "Sono due stacanovisti. I primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Sono a conoscenza di tutto quello che accade, dai costumi alle coreografie, alla musica, ai testi…tutto. Sono due grandi lavoratori”. Sullo showman siciliano, in particolare, ha detto: "Lui ha una marcia in più”. E a telecamere spente pare che sia proprio come lo si vede, “un pazzo, un folle”. Prolli ha raccontato che il conduttore di solito arriva con la Vespa e si ferma con loro per chiacchierare e offrire la colazione.