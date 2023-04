Maria De Filippi, la lettera che scatena il caso a Mediaset: "Sono in terapia, perché sono arrabbiato"

Roberto Tortora 13 aprile 2023 a

a

a

Gianni Sperti, popolare opinion-leader di Uomini e donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, taglia un traguardo importante: 50 anni! Con un lungo post su Instagram, Sperti fa una confessione: rivela, infatti, di essere in terapia, perché sta attraversando un periodo particolarmente complicato. Il tempo passa in fretta e non se ne accorge e ammette di aver vissuto questi 50 anni seguendo le sue emozioni. Grazie alla danza e ai viaggi. Le confessioni, però, non finiscono qui, perché l’opinionista di Maria confessa di aver amato solo due volte nella sua vita, dando tutto sé stesso al partner: “Non penso mai che qualcuno possa farmi del male – scrive Sperti - sono ingenuo inizialmente, poi però mi sveglio. Ho vissuto alti e bassi, come tutti, ma, quello che ho vissuto realmente non l'ho mai reso pubblico”.

"Cosa dice?!": la furibonda lite Arisa-Cuccarini. E la De Filippi...

L’ex-ballerino si confessa a tutto tondo, parlando dei suoi momenti di gioia e di quelli dolorosi: “Sono stato nel buio più profondo che mi ha segnato e da cui ne ho tratto insegnamento. Ho vissuto anche tanti momenti di gioia che sono e resteranno per sempre nel mio cuore. Sono decisamente una persona fortunata: ho una famiglia che mi ama – racconta Gianni Sperti - e che amo al di sopra di ogni cosa, ho persone intorno a me che mi vogliono tanto bene anche se spesso non me ne accorgo perché la mia mente si distrae. In questo periodo sto attraversando un momento difficile – prosegue l’opinionista di Uomini e Donne - e non vi nascondo che sono in terapia per le mie insicurezze che mi accompagnano da sempre. Spesso sembro accanito o arrabbiato ma è solo perché ho un forte senso di giustizia e per la stima che ho per le persone con cui lavoro. So di non piacere a tutti ed è giusto così...anche a me non piacciono tutti”.

"Sgraditi". La dura legge della De Filippi: i due vip cancellati (e rifiutati)

Sperti conclude la sua accorata “lettera” al pubblico con dei buoni propositi: “Ciò di cui sono sicuro è che da oggi in poi voglio vivere serenamente e con la massima libertà ma, soprattutto, voglio vivere questa mia seconda giovinezza alla ricerca della LUCE. Oggi compio 50 anni ma a dire la verità me ne sento ancora 25. Concludo lasciandovi una frase che è il titolo di un libro che sto leggendo in questi giorni: "Succede sempre qualcosa di meraviglioso””. Pioggia di commenti sotto questo lungo post di Gianni. Non mancano gli auguri da parte di alcuni volti del programma di cui è opinionista con Tina Cipollari. In particolare, si notano i commenti di Pamela Barretta, Luisa Anna Monti, Ursula Bennardo e Luca Salatino.