Ruud devastato dopo Sinner: "Cosa ho pensato in campo"

Nella storia degli Internazionali di Roma verrà ricordato a lungo il quarto di finale 2025 tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Una prova di forza inaudita del tennista italiano, che ha letteralmente calpestato l’avversario a suon di colpi, senza lasciargli il minimo margine di respiro. Un 6-0, 6-1 incommentabile per quanto divario ci fosse in campo. Una vittoria schiacciante che dà a Sinner adesso la semifinale contro Tommy Paul. Quest’ultimo, al solo pensiero, starà tremando.

La prestazione del numero uno al mondo è stata talmente sovrastante da far alzare bandiera bianca da subito allo stesso Ruud, che a fine a gara non ha potuto che ammettere le differenze e si è lasciato scappare anche qualche parolina extra: “Penso che sia stato più divertente che altro. Sinceramente non mi sento poi così male. Guardi semplicemente il ragazzo e dici: ‘Questa è una specie di, sì, me**a di livello successivo – scusate il linguaggio (risate) – ma non lo so non so cos'altro dire. È stato quasi divertente assistere a tutto questo allo stesso tempo. Certo, avrei voluto che fosse un incontro più serrato. Avrei voluto offrire al pubblico e ai tifosi un incontro più lungo e serrato. Ma nonostante io fossi lì pronto a giocare, lui era ancora più pronto.