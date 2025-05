Sinner preso a pallate da Tommy Paul: Roma sotto choc

Campo centrale del Foro italico e social sotto choc: Tommy Paul prende a pallate Jannik Sinner nell'avvio della seconda semifinale degli Internazionali d'Italia.

L'americano, numero 13 al mondo e numero 12 del seeding romano, strapazza l'altoatesino portandosi subito sul 5-0, con doppio break. La Volpe di San Candido è nervosa, fallosa, tatticamente soffre l'atteggiamento dell'avversario, molto aggressivo. Un copione opposto a quello di poche ore fa: giovedì sera Sinner aveva sconvolto il mondo annichilendo il forte Casper Ruud, norvegese specialista della terra rossa, superandolo in poco più di un'ora con il punteggio di 6-0 6-1. Il numero 1 al mondo era sembrato semplicemente "ingiocabile", per ammissione dello stesso Ruud.

Venerdì sera, invece, ad azzeccarle tutte è il 27enne del New Jersey. E il pubblico romano, che già guardava alla finale di domenica contro Carlos Alcaraz (che nel pomeriggio ha liquidato in 2 set l'altro italiano Lorenzo Musetti) sprofonda in un angosciato silenzio. Un black out totale, proprio come quello del fenomeno di San Candido che forse paga la tensione per la grande occasione dopo 3 mesi di stop per la ben nota squalifica per il caso Clostebol.

Su X, c'è chi rinfaccia ad Adriano Panatta una delle tante profezie della vigilia su una facile vittoria per Janni: "Stasera è una partita tranquilla, Sinner non si deve preoccupare Paul é un giocatore leggero lui ha bisogno di qualcuno con una cilindrata più forte!". Se a parlare non fosse stato Panatta, effettivamente, sarebbe sembrata la più classica delle "gufate".