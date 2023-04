Giorgia Soleri insultata a Pechino Express: "L'hanno presa dire dire che ha male alla..."

21 aprile 2023 a

Ancora veleni e polemiche su Giorgia Soleri, l'influencer in gara a Pechino Express, il reality di Sky condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Mentre la carovana ha lasciato il Borneo Malese dopo essere partiti da Awat Awat e Mari Mari, con destinazione finale Kota Kinabalu, e le coppie rimaste in gara si preparano ad arrivare in Cambogia, ha scatenato un putiferio la battuta (per la verità piuttosto infelice) pronunciata a Barbara Prezia sulla Soleri, fidanzata di Damiano David cantante e leader dei Maneskin.

La giovane metà delle "Attiviste" (in coppia con Federica Fabrizio) è diventata famosa, oltre che per il gossip sentimentale, anche per la sua battaglia sui sociale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla endometriosi, malattia di cui è affetta come molte donne e avvolta da un colpevole, spesso imbarazzato silenzio. La bufera si scatena quando i due conduttori chiedono ai partecipanti chi vorrebbero eliminare dal gioco. I "Novelli Sposi" Federica Pellegrini e Matteo Giunta nominano gli "Italo Americani", che temono più di tutti. Joe Bastianich un po' salomonicamente non fa nomi, dicendo che vorrebbe fuori chi gioca sporco. La Soleri ha ricordato ancora una volta l'importanza che ha per lei la partecipazione allo show, stressante e faticoso, come testimonianza che anche chi soffre di una malattia debilitante e cronica come la sua può superare ogni ostacolo. Gli altri concorrenti, che spesso l'hanno accusata proprio di giocare sporco, sono scoppiati a ridere e la più caustica è stata la Prezia, modella membro delle "Mediterranee": "L'hanno presa a Pechino per dire che hanno la malattia della vulva". Una frase assai criticata sui social per la mancanza di sensibilità e tatto.

Diversamente è andata a Totò Schillaci: anche lui ha parlato della sua malattia, il tumore affrontato un anno fa: nel suo caso però tutti si sono commossi, a partire dalla moglie Barbara Lombardo che è scoppiata a piangere per l'emozione, seguita a ruota proprio dalla Prezia.