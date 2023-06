Barbara D'Urso, addio alla tv? "Indovinate dove siamo..."

29 giugno 2023 a

Chiuso un programma, se ne apre un altro. La fine della stagione televisiva Mediaset per Barbara D'Urso non significa automaticamente vacanze. Tutt'altro. L’inarrestabile conduttrice di Pomeriggio Cinque invece di andare in ferie, si è trovata un altro lavoro che non c'entra nulla con la televisione, né con il teatro. A rivelarlo è stata lei stessa su Instagram Stories dove ha messo una foto spiegando ai followers: “Indovinate dove siamo? Questo è il nostro posto degli spoiler. Stiamo partendo adesso fisicamente, io e Barbara… sole, sole con le nostre valigette, le borse di paglia e stiamo andando in Costiera a fare scouting location”.

Nei giorni scorsi Barbara D'Urso aveva raccontato che, insieme all’amica Francesca Caldarelli ha fondato un agenzia di eventi straordinari che regalerà un sogno a chi vuole festeggiare in modo particolare una ricorrenza. A quanto pare il nuovo progetto è pronto ai blocchi di partenza, ma non si sa molto. La sua agenzia, la B&Fable, e ha stuzzicato molta curiosità a partire dalla location che ha scelto per regalare un sogno a quanti chiederanno l’aiuto della sua agenzia. “Dove c’è la d’Urso ci sono le luci”, aveva detto la conduttrice mostrando le luci del bagno e sottolineando che non mancano nemmeno fuori dal piccolo schermo. “Del resto c’è la d’Urso e quindi ci sono le luci”, ha scherzato con l’amica e collega Francesca Caldarelli, in attesa di svelare nuovi dettagli sul suo nuovo lavoro.